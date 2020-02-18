شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الحوثيون يتدخلون فى أعمال المنظمات الإغاثية بمناطق سيطرتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأمم المتحدة أكدت بأن الحوثيون يتدخلون فى أعمال المنظمات الإغاثية فى مناطق سيطرتهم.
وتزامنا مع ما تقوم به من انتهاكات وجرائم فى البلاد، استقبلت ميليشيا الحوثى الانقلابية الفصل الثانى من العام الدراسى الجديد بدفعة جديدة من القرارات والتعميمات غير القانونية، وكشفت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الميليشيا أصدرت قرارا يجبر جميع طلاب المدارس فى العاصمة ومناطق أخرى تحت سيطرتها، على أداء "الصرخة الخمينية" فى صباح كل يوم دراسي.
كما أضافت المصادر أن الميليشيا شددت على ضرورة الالتزام بما تضمنه التعميم، ملوحة بعقوبات شديدة وصارمة ضد المخالفين، بدورهم، التزم مديرو المدارس فى صنعاء، معظمهم حوثيون، بالتعليمات الصادرة، وألزموا الطلاب بأداء الصرخة بدلا من النشيد الوطنى لليمن، فيما تعرض عدد من الطلبة والطالبات لعقوبة الحرمان من بعض الحصص الدراسية، إثر رفضهم ترديد الصرخة الحوثية صباحا، وفق المصادر أيضا.
لم تكتف ميليشيا الحوثى بهذا القدر من الطائفية، حيث أفاد تربويون فى صنعاء بأن التعميم الحوثى الأخير أتى متزامنا مع آخر مشابه ألزمت فيه الميليشيا مدارس صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية، تحت شعار "تفعيل اليوم الثقافي".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الحوثيون يتدخلون فى أعمال المنظمات الإغاثية بمناطق سيطرتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.