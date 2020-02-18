شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب مغاربة يعيشون لحظات مرعبة فى طائرة متجهة لمطار بروكسل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحظات تُحبس فيها الأنفاس عاشها ركاب طائرة تابعة لشركة ريان إير من مدينة وجدة المغربية، حيث تعرض الركاب على متن الطائرة المتجهة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل إلى حالة من الخوف أول أمس الأحد 16 فبراير، بسبب الاضطراب الشديد الذى تعانى منه الطائرة، وبث أحد الركاب مقطع فيديو للحظات الرعب التى عايشها ركاب الطائرة بما فى ذلك العديد من المغاربة.

ونشر موقع Bladi.net المختص بأخبار المغاربة حول العالم، مقطع الفيديو وقال أنه لأحد ركاب الطائرة وتنقل لحظة الرعب والضغط الشديد الذى عانى منه ركاب الطائرة، بما فى ذلك المواطنين من المغرب، وطوال الرحلة إلى مطار شارلروا فى بروكسل، لم يتوقف المسافرين، وخاصة المغاربة، خوفًا من حدوث مأساة محتملة، عن النطق بالشهادة.

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وفى عام 2017، كان 60 مسافرًا على متن رحلة من الدار البيضاء إلى بروكسل قد تعرضوا لنفس الحادث، بسبب الهزات العنيفة لجهاز الهبوط. القبطان بعد وفاة الطيار بسكتة قلبية، وضعت الطائرة على الطيار الآلي.

وعلى جانب آخر، أُجبرت طائرة ركاب من طراز GoAir فى الهند على إحباط الإقلاع بعد أن أصاب جسم مجهول الطائرة، ما تسبب فى اشتعال النيران فى محرك الجانب الأيمن، وأبلغ الطيارون عن "تلف الأجسام الأجنبية" وأبلغوا مراقبة الحركة الجوية فى مطار أحمد آباد أنهم سيجهضون الإقلاع فى وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وأظهرت لقطات عرضتها قناة "روسيا اليوم" محاولات إطفاء الحريق الذى كاد أن يشب فى الطائرة.

كما أظهرت لقطات شهود العيان من مكان الحادث فرق الإطفاء الطارئة تطفئ النيران بعد لحظات فقط من اندلاع الحريق، ولم يتم الإبلاغ عن أى إصابات ولم يكن الإجلاء الطارئ مطلوبًا، بدلًا من ذلك، تم سحب الطائرة من المدرج ونزل الركاب بأمان فى مكان آخر.