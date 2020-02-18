عريقات يدعو دولا وشركات للانسحاب من العمل في المستوطنات

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الثلاثاء، دول أوروبية وشركات أميركية، وتايلاند، للانسحاب من العمل في المستوطنات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدها "عريقات" مع القنصل البريطاني العام فيليب هال، والقنصل الفرنسي العام رينيه توركواز، وممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار، وسلمهم رسائل خطية لوزراء خارجيتهم، تدعوهم إلى العمل على سحب شركاتهم العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وبعث عريقات رسائل لوزراء خارجية لوكسمبورغ وتايلاند بهذا الخصوص، بحسب بيان صحفي صدر عن مكتبه وصل وكالة الخليج 365.

وبعث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رسائل لست شركات أمريكية عاملة في المستوطنات.

وطالب "عريقات" تلك الدول والشركات، بوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ووجوب الالتزام بها.

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وقال إن "الشركات التي لن تنسحب من العمل في المستوطنات، ستكون عرضة للمساءلة القانونية في المحاكم الدولية والوطنية".

والأربعاء، نشرت الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.

وقالت قناة "كان" (عبرية رسمية)، إن القائمة تشمل 94 شركة إسرائيلية، و18 مثلها من 6 دول هي (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، هولندا، لوكسمبورغ، تايلاند).

ويعتبر المجتمع الدولي، بأغلبية ساحقة، المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس، إلى 322 مستوطنة، حتى نهاية عام 2019، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

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