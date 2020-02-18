"العدالة والتنمية" التركي: أجرينا التحضيرات العسكرية لإعادة النظام السوري إلى حدود سوتشي

أنقرة/ محمد علي طورونطاي/ الخليج 365

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك إنهم أبلغوا الجانب الروسي بشكل واضح أن أنقرة أجرت التحضيرات العسكرية اللازمة من أجل إعادة النظام السوري إلى حدود اتفاق سوتشي في حال لم ينسحب بنفسه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء، تعليقًا على المباحثات التي جرت بين الوفدين التركي والروسي، أمس واليوم في العاصمة موسكو.

وأكد جليك أن الوفد طرح بشكل واضح وجلي إطروحات تركيا بخصوص التطورات في محافظة إدلب السورية.

وأضاف:" في مواجهة هذا العدوان للنظام بإدلب، أبلغنا الجانب الأخر (روسيا) بشكل واضح وصريح أنه في حال عدم انسحاب النظام إلى الحدود السابقة، فإننا أجرينا التحضيرات العسكرية اللازمة لإرغامه على ذلك".

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وأردف: "نهجنا هذا ضروري من أجل مكافحة الإرهاب، وأمننا القومي، ومنع وقوع كارثة إنسانية، وسيقدم الوفد تقريرًا شاملًا لدى عودته (من موسكو)".

وفيما يخص أتراك الأويغور في الصين، أعرب جليك عن قلق بلاده وأسفها الكبير إزاء الأنباء السلبية القادمة من الصين عن أتراك الأويغور.

وقال:"نعرب عن تضامننا مع الصين في مكافحتها لفيروس كورونا، ونقدم تعازينا للشعب الصيني، وأبدينا استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم من أجل تغلبهم على الوباء، ولكن بنفس الوقت نعرب عن قلقنا وأسفنا الكبير إزاء الأخبار السلبية الواردة مجددًا المتعلقة بأتراك الأويغور".

وفي هذا الصدد، أشار جليك إلى أن وفدًا رسميًا من تركيا سيتوجه إلى الصين ويجري زيارات لمناطق مختلفة، مؤكدًا رغبة تركيا في إنتهاء الأخبار المقلقة والسلبية القادمة من الصين بخصوص أتراك الأويغور.



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