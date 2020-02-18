وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان القطري بأنقرة

أنقرة/الخليج 365

استقبل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش القطري، غانم بن شاهين الغانم، في العاصمة أنقرة.

وشارك في اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الدفاع، رئيس الأركان التركي، يشار غولار.

وشهد اللقاء مباحثات حول قضايا الأمن والدفاع على الصعيدين الثنائي والإقليمي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.