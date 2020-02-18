«الصحة» تُعلن أسماء المرشحين والمرشحات على وظائفها

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الاخصائيين، مطالبة إياهم بمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2020/2/23م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2020/2/27م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، واستكمال إجراءات ترشحهم.

ودعت إياهم إلى اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية، مع نسخة منها، وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، والحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي، شهادة الامتياز، شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، الخبرات المسجلة عند التقديم، إن وجدت.

وأوضحت الوزارة، أن المتقدمين والمتقدمات، قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة، سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

يمكن معرفة أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا ، كما يمكن معرفة أسماء المرشحات من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا .