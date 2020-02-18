شرطة جازان تقبض على مُحطم أجهزة الصراف الآلي بمحافظة «الدرب»

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جدة - متابعة الخليج 365 - الدرب: تمكنت شرطة منطقة جازان، من إلقاء القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بمحافظة الدرب. جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق تعرُّض عدد من أجهزة الصراف الآلي بمحافظة الدرب للتحطيم والعبث.

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