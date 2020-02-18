شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. «الصحة» توضح الحالات التي يجب فيها ارتداء «الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة أنه لا يجب لبس الكمامة إلا في حالتين، الأولى إذا كان الشخص يشكو أعراضاً تنفسية، مثل السعال والعطاس.
وأضافت عبر “إنفوجرافيك” نشرته عبر صفحتها الرسمية في “تويتر”، إن الحالة الثانية التي يجب على الشخص أن يرتدي فيها كمامة عندما يقوم بالاعتناء بشخص لديه أعراض تنفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالإنفوجراف.. «الصحة» توضح الحالات التي يجب فيها ارتداء «الكمامة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.