شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. «الصحة» توضح الحالات التي يجب فيها ارتداء «الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أنه لا يجب لبس الكمامة إلا في حالتين، الأولى إذا كان الشخص يشكو أعراضاً تنفسية، مثل السعال والعطاس.

وأضافت عبر “إنفوجرافيك” نشرته عبر صفحتها الرسمية في “تويتر”، إن الحالة الثانية التي يجب على الشخص أن يرتدي فيها كمامة عندما يقوم بالاعتناء بشخص لديه أعراض تنفسية.

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