شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: حمية البحر المتوسط..النظام الأمثل للعمر المديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة GUT الطبية أن حمية البحر المتوسط تعد النظام الغذائي الأمثل لحماية القلب والأوعية الدموية، وانخفاض مخاطر الإصابة بالاكتئاب، ووصفتها بأنها النظام المرتبط بالعمر المديد. وأشارت الدراسة إلى أن اتباع حمية البحر المتوسط الغنية بالفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة (مثل زيت الزيتون)، مع كميات قليلة من اللحوم والألبان، تعزز أنواع البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتعمل على الحد من الالتهابات الضارة، وتساعد على إبطاء هشاشة العظام التي يعانيها كبار السن.

علقت فان دي بور، المتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية، على نتائج الدراسة قائلاً «اختيرت حمية البحر المتوسط كأفضل نظام غذائي 2020 للعام الثالث على التوالي، في دليل Eatwell الذي تصدره المملكة المتحدة». وقال«يعتمد النظام الغذائي المتوسطي على تناول كميات أقل من اللحوم، والمزيد من المأكولات البحرية، والفاصوليا والبقول والعدس. إضافة إلى زيوت الزيتون، واللفت، وعباد الشمس التي تستخدم في الطهي بدلاً من الزبد». وأشادت دي بور بطريقة الطهي المتوسطي قائلة

«يستخدم البصل والكراث والطماطم والثوم لإعداد الحساء، مع الاعتماد على الأوعية الصحية للطهي المقاومة للحرارة، وهي الطريقة التي تدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء». وأشارت إلى تناول المتوسطيين حصصاً يومية من الفاكهة والخضراوات كوجبات خفيفة.

وقدمت «هافنجتون بوست» مقترحاً بأفضل الوجبات التي تشكل حمية المتوسط، فعلى الإفطار يمكن تناول طبق بيض بالخضراوات (البصل والطماطم والفلفل الأحمر والثوم). أو تحضير طبق مستوحى من الشرق الأوسط يتكون من الفلافل، والحمص، وسلطة الباذنجان، وصحن من الخضراوات الطازجة (الطماطم، الخيار، والبصل الأخضر)مضافاً إليها الزيتون.

وعلى الغداء، يمكن تجربة حساء الفاصوليا بالطماطم الذي يمكن تناوله مع الخبز. أو سلطة التونة بالخضراوات الطازجة،أو وجبة من الأسماك(السردين أو الماكريل، أو السلمون) الذي يتم تقديمه مع الخيار والزيتون والسلطة الخضراء.

وللتمتع بوجبة عشاء مشبعة، يمكن تجربة طبق السمك المشوي المجهز بزيت الزيتون، إلى جانب البطاطا والخضراوات.أو تحضير طاجن مغربي من الحمص والطماطم والباذنجان وغيرها من الخضراوات التي تقدم مع الأرز أو الكسكس.

تقدم حمية المتوسط طيفاً آخر من المأكولات، مثل الدجاج المتبل المشوي المقدم مع الزبادي، والخضراوات الموسمية مع أنواع مختلفة من الباستا.