بدور القاسمي: نأمل في إحياء عصر النهضة الثقافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائبة رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، رئيسة اللجنة الاستشارية للشارقة عاصمة عالمية للكتاب، صباح أمس، في فندق واحة البداير، أعمال برنامج «خلوة الكتابة الإبداعية» الذي تنظمه مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، وتستضيف خلاله الكاتب الجزائري واسيني الأعرج، والروائية الليبية نجوى بن شتوان، بهدف تدريب نخبة من الكتاب الشباب من عمر 18 40 عاماً على أساليب كتابة مبتكرة تثري المحتوى المعرفي والإبداعي في الإمارات والمنطقة.

ووجهت الشيخة بدور خلال كلمتها الافتتاحية رسالة إلى الكتاب المشاركين، قالت فيها: «إن الكتابة تجربة رائعة وممتعة ومتعبة، ولكنها ضرورية، والقلم صديق على الرغم من أنه يكون عنيداً في بعض المرات، ولكنه صديق يستحق المجالسة ويستحق الوقت الذي نقضيه معه».

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «نود تأكيد أن الشارقة هي بيتكم الثاني وهي حاضنة للمبدعين في جميع المجالات وخاصة الكتابة، لأن طموحنا كبير في إحياء عصر النهضة الثقافية والعلمية والأدبية في عالمنا العربي، وطموحنا لن يتحقق إلا بوجودكم أنتم وبوجود أقلامكم وخيالكم، وإصراركم على العطاء المستمر. أتمنى لكم وقتاً ممتعاً وهادئاً».

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من جانبها رحبت مجد الشحي مديرة «ألف عنوان وعنوان» خلال كلمتها، بالكتاب المشاركين، وكشفت الرؤية التي تنطلق منها المبادرة في تنظيمها للبرنامج، بقولها: «إن البرنامج يجمع اثنين من كبار الكتاب، مع نخبة من الكتاب الشباب، الذين يبدأون مشوار مشروعهم الأدبي والإبداعي، ليثري هذا الجمع تجربتهم ضمن خطوة جديدة لإغناء المكتبة العربية بإصدارات جديدة، ودعم تجارب واعدة تستحق الاحتفاء والتوجيه والمساندة».

وأشارت الشحي إلى أن البرنامج يقام بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب بدعم من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، ويعبر عن رؤية المبادرة الساعية إلى دعم تجارب الكتاب الشباب وتشجيع إصدار المؤلفات الإماراتية والعربية، وتوفير فرص جديدة أمام قطاع النشر والتأليف، عبر تجاوز كثير من تحديات صناعة الكتاب في العالم العربي.

وانطلقت أعمال البرنامج بتوقيع الكتاب المشاركين على وثيقة الخلوة، حيث تتعهد بموجبها مبادرة «ألف عنوان وعنوان» بطباعة الأعمال الأدبية الناتجة عن الخلوة في حال أتمها الكتاب خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر، ومن جانبهم يتعهد الكتاب بتسليم أعمالهم للمبادرة في حال أتموا إنجازها خلال المدة المحددة.

ويركز برنامج «خلوة الكتابة الإبداعية» على تعريف فئة الكتاب الشباب بأساسيات وقواعد الكتابة، وتنوع أساليبها في الرواية وأدواتها الحديثة، ويطرح البرنامج كيفية عرض الإنتاج الأدبي والترويج له، والتصدي للتحديات التي تعترض الكتاب خلال مسيرتهم الأدبية.