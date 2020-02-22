شاهد.. وزير التنمية المحلية المصري ومحافظ الجيزة يفتتحان أنفاق مشاة الميدان بحضور أبو العينين

افتتحت محافظة الجيزة صباح اليوم، أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة بالقاهرة، والتي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية، بتكلفة 20 مليون جنيه، لخدمة أبناء المحافظة، وتحقيق السيولة المرورية في قلب ميدان الجيزة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورجل الصناعة المصري محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

وتأتي أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء بهدف الحفظا على المظهر الحضاري لشوارع وأحياء الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن نفق المشاة بميدان الجيزة كان يعاني العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن استخدامه وتفاقهم المشكلات به، وهو ما حتم ضرورة تطويره، بما يتناسب مع حضارة محافظة الجيزة.

وأشار "راشد" إلى أنه تم تغيير السلالم الكهربائية بسلالم تتحمل العمل الشاق وتتناسب مع استخدام النفق مع عمل تغطية للحفاظ عليها من العوامل الجوية عند مداخل النفق ، مشيرا إلى الأهمية القصوى للنفق باعتباره محور مروري هام لعبور المشاة من النفق عبر الاتجاهات بميدان الجيزة مما يساعد في تحقيق السيولة المرورية بالميدان فضلا عن عبور المشاة من خلال حرم آمن للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة إلى أن أعمال تطوير الميدان شملت تركيب كاميرات مراقبة، وتزويد النفق بـ 16 كاميرا مراقبة، إضافة إلى تزويد النفق بعناصر الأمن عند مداخل ومخارج النفق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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من جانبه أكد رجل الصناعة المصري محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن في أول جولة له بعد فوزه في الانتخابات التكميلية بالجيزة، أن أعمال التطوير التي نفذتها محافظة الجيزة في منطقة نفق مشاة ميدان الجيزة تهدف لخدمة جميع أبناء المحافظة، لما تضمنه من تحقيق للسيولة المرورية في قلب الميدان، وما توفره من خدمة لكل أهالي مدينة الجيزة.

وأضاف أبو العينين خلال مشاركته في افتتاح أعمال تطوير أنفاق ميدان الجيزة، أن شعب الجيزة الأصيل يستحق الكثير مؤكدا أهمية سرعة تطوير كافة شوارع وميادين دائرة الجيزة والارتقاء بالمرافق والخدمات فيها.

وشدد "أبو العينين" على أهمية تطوير منطقة شارع البحر الأعظم وشوارع الجيزة الأخرى وميادينها وحل مشكلة النظافة فيها، إضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة نفق المريوطية، لإظهار الصورة الحضارية لشوارع محافظة الجيزة، وحل مشكلات الكثافات المرورية.

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