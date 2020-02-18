دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تعلن عن تطبيق realme Link لدعم الجيل القادم من الأجهزة الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Realme اليوم عن تطبيق realme Link الذي طور لدعم الجيل القادم من الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بشبكة الإنترنت.

أشار Madhav Sheth الرئيس التنفيذي لشركة Realme في وقت سابق إلى خطط الشركة لتطوير مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت، والتي تنطلق خلال عام 2020، كما أكد على خطط الشركة للتوسع بعلامة Realme التجارية في الكثير من المنتجات التي تدعم نمط حياة أفضل.

ويأتي تطبيق realme Link اليوم لدعم الشركة للإنطلاق بخطواتها الأولى لتطوير الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت، حيث يتيح التطبيق الإتصال بين الكثير من الأجهزة الذكية والمنتجات الذكية عبر التطبيق واحد يدعم التحكم في الأجهزة عن بعد.

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ومن المقرر أن يأتي تطبيق realme Link مثبت مسبقاً على أجهزة realme الذكية القادمة، كما نشرت الشركة عدد 4 من الرموز المقترحة للتطبيق الجديد، والتي ترتكز على حرف “O” في المنتصف.

يذكر أن realme أكدت على خططها لإطلاق سوارة ذكية خلال الشهر الجاري، حيث تشير التوقعات إلى حدث يعقد خلال الأسبوع المقبل تكشف فيه أيضاً الشركة عن هاتفها المرتقب realme X50 Pro 5G.

المصدر

هذا الموضوع Realme تعلن عن تطبيق realme Link لدعم الجيل القادم من الأجهزة الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.