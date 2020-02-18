شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد للمنسق الأممى الخاص بلبنان دعم الجامعة العربية لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الثلاثاء، يان كوبيش المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اللقاء تناول اهم التطورات على الساحة اللبنانية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وابرز التحديات التي تواجه لبنان خلال المرحلة القادمة، وأضاف المصدر ان المنسق الأممى عِرض تقيما لمجمل الوضع فى لبنان بما فى ذلك الوضع المالي والاقتصادى ومتطلبات معالجة الأزمة الحالية.

وأكد الأمين العام دعم وتضامن الجامعة العربية مع لبنان ومواكبتها لها فى مختلف المراحل والأزمات التى مرت بها، كما شدد على أهمية أن تلبى الحكومة الجديدة مطالب الشعب اللبناني وان تفي بالتعهدات وتقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والتي تمكنها من استعادة ثقة المجتمع الدولي وتفتح الطريق للاستفادة من المساعدات الدولية وجذب الاستثمارات.

كما اوضح المصدر المسؤول انه تم التطرق للتطورات الدولية والإقليمية وتداعياتها على لبنان، بما في ذلك خطة "صفقة القرن"، حيث أكد السيد الامين العام على رفض الدول العربية لهذه الصفقة باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفليسطيني وتخالف قرارات الشرعية الدولية.

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