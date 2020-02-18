الكويت تحظر استيراد الدجاج والبيض من السعودية بسبب إنفلونزا الطيور

الكويت/ الخليج 365



أعلنت الكويت، الثلاثاء، فرض حظر مؤقت على استيراد الدواجن والبيض من السعودية، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور.



وقالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية، عبر حسابها على "أنستغرام"، إن الحظر يشمل جميع أنواع الطيور الحية، وبيض التفريخ والصيصان من عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم.



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وأوضحت أن الإجراء يأتي من قبل الهيئة، نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.



وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أعلنت في وقت سابق، أن السعودية أبلغت مطلع فبراير/ شباط الجاري عن أول تفش لسلالة "H5N8" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.



وقالت المنظمة نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير وسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر، وأضافت أنه جرى إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفا.

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