نتنياهو: لا أدري اذا كنا سنحقق التهدئة في غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه غير واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة، في قطاع غزة.

وقال في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء "لا أدري إذا ما كانت التهدئة ممكنة في غزة، ولكن إذا ما تحققت، فإن إعادة الأسرى ستكون جزء لا يتجزأ منها".

وتقول إسرائيل إن فصائل فلسطينية تحتجز 4 إسرائيليين في قطاع غزة منذ العام 2004 بينهم جنديان تعتقد إنهما فارقا الحياة.

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت مرارا اشتراطها الإفراج عن الإسرائيليين بإطلاق سراح معتقلين من السجون الإسرائيلية.

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ويخوض نتنياهو الانتخابات مجددا في الثاني من مارس/آذار المقبل، ولكن هذه المرة بعد تقديم لائحة اتهام بالفساد ضده.

وردا على سؤال حول قدرته على إدارة الأمور بالتوازي مع محاكمته، قال نتنياهو "أنا قادر على فعل أشياء على نطاقات لا يستطيع أحد آخر أن يفعلها".

وترجح وسائل إعلام إسرائيلية أن تبدأ محاكمة نتنياهو بعد الانتخابات الإسرائيلية.

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