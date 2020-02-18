إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الطلبة الجامعيين وقوة عسكرية إسرائيلية بالقرب من جامعة خضوري، بمدينة طولكرم، احتجاجا على صفقة القرن الأمريكية المزعومة.

وأضاف الشهود، إن المواجهات اندلعت عقب مسيرة نظمها الطلبة، منددين بصفقة القرن.

وأحرق الطلبة بوابة الكترونية إسرائيلية على المدخل الغربي لمدينة طولكرم.

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وأضاف الشهود، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان.

وقال مسعفون ميدانيون، لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا للعلاج ميدانيا لعشرات المصابين بالرصاص المطاطي، وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير/كانون ثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

ورفض كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، خطة ترامب؛ لكونها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".

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