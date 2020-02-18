الحكومة الليبية: ميليشيات حفتر تستهدف ميناء طرابلس بقذائف

وليد عبد الله / الاناضول
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، أن ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت ميناء طرابلس البحري بقذائف صاروخية.
جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته قوات الوفاق ونشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع لها.
واعتبرت قوات الوفاق هذا الاستهداف "خرق متجدد لوقف إطلاق النار من قبل مليشيات حفتر".
ولم يذكر المركز ما إذا كان القصف قد تسبب بأضرار بشرية أو مادية.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف ميناء طرابلس البحري من قبل مليشيات حفتر.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين الحكومة وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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