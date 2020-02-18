بارزاني يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار في كردستان العراق

أربيل/ عارف يوسف/ الخليج 365

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان في شمالي العراق مسرور بارزاني، الشركات الإيطالية إلى الاستثمار في الإقليم الذي يوفر فرصا لجذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الثلاثاء، على هامش زيارة يجريها إلى العاصمة روما بدأها الأحد، بحسب بيان لحكومة الإقليم، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال بارزاني، بحسب البيان، إنه أكد لرئيس الوزراء الإيطالي على توفر حزمة من الفرص التجارية والاستثمارية في الإقليم وهي متاحة للشركات الإيطالية.

وأعرب عن أمله في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين الإقليم وإيطاليا في السنوات المقبلة.

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وتطرق إلى البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة إقليم كردستان بالعراق لاجتذاب المستثمرين، بما يشمل الشركات الإيطالية، من خلال تسهيل الأعمال التجارية لها.

من جهة أخرى، أشاد بارزاني بدعم إيطاليا لقوات البيشمركة (جيش الإقليم) في الحرب ضد الإرهاب في الوقت الذي لا يزال فيه تنظيم "داعش" يمثل تهديدا خطيرا.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الإيطالي تأكيده، خلال اللقاء، عن استعداد بلاده لمواصلة الدعم والتنسيق مع قوات البيشمركة والجيش العراقي بمكافحة تنظيم "داعش".

وإيطاليا أحد أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

ومن المفترض أن تنتهي زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان في شمالي العراق إلى روما، الثلاثاء، إلا أن بيان حكومة الإقليم، أفاد بأنه سيجتمع الأربعاء، مع وزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.