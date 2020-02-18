النجيفي: ظروف العراق غير ملائمة لخروج القوات الأجنبية

بغداد /أمير السعدي /الخليج 365

قال زعيم جبهة "الإنقاذ والتنمية" العراقية أسامة النجيفي، الثلاثاء، إن ظروف البلاد غير ملائمة لخروج القوات الأجنبية، بسبب تهديدات "الإرهاب" و"التدخلات الخارجية".

جاء حديث النجيفي أثناء لقائه السفير المصري لدى العراق علاء موسى، في العاصمة بغداد، وفق بيان صادر عن مكتب النجيفي اطلعت عليه الخليج 365.

ونقل البيان عن النجيفي قوله، إن جبهته "مع استقلالية وسيادة العراق، وهو هدف لا يمكن تجاوزه، لكن قرار إخراج القوات الأجنبية يحتاج إلى ظرف ملائم فالعراق ما زال مهددا من الإرهاب والتدخلات الخارجية".

وأضاف النجيفي، الذي يتزعم أيضاً كتلة "القرار" في البرلمان (11 من أصل 329 مقعداً)، أنه "يتعين أن يتم خروج القوات الأجنبية وفق اتفاق يصون سيادة العراق وأمنه، وعبر توافق وطني، ودون إدخال البلد في إشكالات".

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وصوت البرلمان في يناير/ كانون الثاني الماضي على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، تجنباً لتحويله إلى ساحة صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء القرار على خلفية اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة قرب مطار بغداد في 3 يناير.

وردت إيران، بعدها بخمسة أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في شمالي وغربي البلاد.

وتم اتخاذ قرار البرلمان وسط مقاطعة النواب السنة والأكراد، حيث تسود مخاوف بأن تحكم إيران قبضتها على مفاصل الدولة العراقية بخروج الأمريكيين من العراق.

والشهر الماضي، طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة إرسال وفد لبحث آلية سحب قواتها، وعددها نحو 5 آلاف جندي، من البلاد، إلا إن واشنطن رفضت الطلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.