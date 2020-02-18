السودان.. إحالة ضباط بالجيش للتقاعد بينهم مؤيدين للثورة

الخرطوم/ الخليج 365

أصدر رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، كشوفات تقاعد شملت ضباطا انحازوا للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال الحسن: "أصدرت قيادة القوات المسلحة، كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد، وفقا للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة".

وأضاف: "شملت كشوفات التقاعد التي صدرت حاليا رتب الضباط من العميد حتى الملازم، وسوف تتوالى بقية الكشوفات لاحقا".

وتابع: "هذه الكشوفات مترقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة، ولا تعتبر كشوفات فوق العادة وتنجز بمهنية عالية".

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وضمت كشوفات التقاعد، التي اطلعت عليها الخليج 365، 74 ضابط بينهم ضباط سبق أن أعلنوا انحيازهم لثورة ديسمبر 2018، والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وأبرزهم الملازم أول محمد صديق إبراهيم، والنقيب سليمان بابكر.

وكتب إبراهيم، عبر صفحته على فيسبوك: "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تمت إحالتي للمعاش (التقاعد) اليوم".

واعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم على مدار شهرين؛ للضغط على المجلس العسكري (تم حله)، لتسريع تسليم السلطة إلى مدنيين عقب الإطاحة بنظام البشير.

إلا أن السلطات السودانية فضت الاعتصام، آنذاك، ما اسفر عن مقتل 61 شخصا، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير (التي قادت الاحتجاجات) عدد القتلى بـ128 شخصا.

ويشهد السودان تطورات متسارعة، منذ أن عزل الجيش البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.