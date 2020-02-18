مخطط إسرائيلي لمشروع استيطاني ضخم شمالي القدس

تعد وزارة الإسكان الإسرائيلية لمشروع استيطاني ضخم شمالي مدينة القدس، في المنطقة التي نصت خطة صفقة القرن، المزعومة على إقامة منطقة سياحية عليها، بحسب صحيفة "هآرتس".
ويقع المشروع الإسرائيلي الجديد في منطقة قلنديا، شمالي مدينة القدس، التي يحيط بها الجدار الإسرائيلي الذي أقامته إسرائيل في العام 2002 .
وحتى ما قبل سنوات، كانت المنطقة تتبع لمطار قلنديا الدولي الذي أنشئ في العام 1920، إبان الانتداب البريطاني على فلسطين، واستولت عليه إسرائيل في العام 1967 حيث استخدمته في رحلات داخلية، قبل أن يتم اغلاقه نهائيا بعد العام 2000 حيث يخضع لمسؤولية الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء "يدور الحديث عن أرض مساحتها 1243 دونما (الدونم ألف متر مربع) ومن المخطط بناء 6-9 آلاف وحدة استيطانية عليها، إضافة الى مناطق تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع و 4000 متر مربع كمناطق تشغيل وفندق وخزان مياه".
وأضافت "تقول وزارة الإسكان إن الأراضي هي بملكية الدولة والصندوق القومي لإسرائيل، وأفراد".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الإسكان الإسرائيلية شرعت بإعداد المخطط قبل 10 أيام.
وكانت صفقة القرن المزعومة، قد نصت على إقامة منطقة سياحية فلسطينية في المنطقة، لترتيب انتقال السياح إلى الأماكن الدينية في القدس الشرقية.
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