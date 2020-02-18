وزير خارجية الجزائر يصل طرابلس في ثاني زيارة إلى ليبيا

وليد عبد الله / الخليج 365



استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، الثلاثاء، نظيره الجزائري صبري بوقادوم، بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفقا لبيان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، اطلعت عليه الخليج 365.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للمسؤول الجزائري، بعد زيارته لبنغازي في الخامس من فبراير/شباط الجاري ولقائه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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وسبق أن نفى بوقادوم ما تردد بشأن توتر بينه وبين حكومة الوفاق الليبية عقب زيارته لشرق ليبيا، بداية الشهر.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الوزير الجزائري سيلتقي في وقت لاحق الثلاثاء، رئيس المجلس فائز السراج، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتجري الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، تحركات دبلوماسية بشأن الأزمة الليبية؛ من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، وإطلاق مسار سياسي لحل الأزمة واستقبلت عدة مسؤولين أجانب وليبيين من طرفي الأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.