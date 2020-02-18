- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
على وقع التظاهرات المستمرة في بغداد وغيرها من محافظات الجنوب، والرافضة لتكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة، يسرع الأخير مشاوراته مسابقاً الشارع من أجل الخروج بتشكيلة قد ترضي المحتجين والأطراف السياسية على السواء.
وفي هذا السياق، عقد علاوي، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية من أجل التشاور حول الحكومة، بحسب ما أفاد مصدر نيابي لوكالة الأنباء العراقية.
وذكر المصدر أن “علاوي عقد اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية في إطار مباحثاته لاستكمال كابينته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها”.
وأضاف أن “الكابينة الوزارية من المرجح تقديمها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل”.
في المقابل، لا يزال المتظاهرون متمسكين برفض اسم علاوي وزير الاتصالات السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة، انطلقت في الأول من أكتوبر، وتعرّضت للقمع في كثير من المحطات وقتل فيها نحو 550 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة العراق تسابق الشارع.. علاوي يكثف مشاوراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.