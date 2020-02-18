فنلندي يرسل لأمريكية خاتمها المفقود قبل 47 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاشت الأمريكية ديبرا ماكينا دقائق مذهلة من الدهشة غير مصدقة استعادتها لخاتم فضي فقدته في مدينتها «مين» قبل 47 عاماً، والأكثر إثارة كان العثور عليه مدفوناً في إحدى غابات فنلندا.

قالت ماكينا ـ 63 عاماً ـ لشبكة تليفزيون wgme المحلي، إنها لم تصدق عينيها عندما فتحت طرداً وصلها بالبريد، أرسله إليها شخص لا تعرفه من فنلندا، يخبرها بعثوره على خاتمها في إحدى الغابات عند استخدامه جهاز الكشف عن المعادن. وأشارت إلى أن الخاتم الفضي، المزين بحجر فيروزي أزرق، كان هدية غالية من شون ماكينا عندما كانا زملاء في الثانوية، والذي أصبح بعد ذلك زوجها لمدة 40 عاماً وحتى رحيله 2017. وقالت«كانت أولى الهدايا التي حصلت عليها من زوجي ونحن مازلنا مراهقين في المدرسة الثانوية. وفقدته ذات يوم خلال جولة تسوق في أحد المتاجر». في الرسالة التي وصلتها من ماركو سارينين الفنلندي الذي عثر عليه بالقرب من بلدة كارينا الصغيرة، قال إنه سيرسل الخاتم المحفور عليه الأحرف الأولى من اسمها وزوجها S.M ومدرستهما، إلى عنوان المدرسة التي تأكد أنها مازالت موجودة عبر البحث عن اسمها على الإنترنت، وقال إنه يأمل في أن تتمكن المدرسة من العثور على عنوان طالبها القديم، وإعادة الخاتم إليه.

قالت ماكينا إنها لم تتمالك دموعها عند وصول الخاتم إليها، ولاتزال غير مصدقة كيف قطع كل تلك الرحلة ذهاباً وإياباً عبر الأطلسي.