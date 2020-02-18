1900 وفاة بكورونا المستجد ومنظمة الصحة العالمية تحذر من المبالغات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة الحصة العالمية، من المبالغة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت قاربت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين الثلاثاء 1900 شخص. وارتفع بموازاة ذلك عدد الإصابات في الصين القارية إلى 72 ألفاً و300 شخص، وإلى 900 في نحو 30 دولة أخرى في العالم. وعلى الرغم من هذه الأرقام، سعت منظمة الصحة العالمية إلى الطمأنة، مؤكدة أنه خارج مقاطعة هوباي في وسط الصين، لم يصب فيروس كوفيد-19 سوى «نسبة صغيرة جداً من السكان»، ويبلغ معدل وفياته حتى الساعة نحو 2% فقط.

وخارج الصين، يسجل أكبر عدد إصابات على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية، الموضوعة قيد حجر صحي منذ مطلع شباط/فبراير في خليج يوكوهاما قرب طوكيو. وتلقى ركابها البالغ عددهم أكثر من 3700 شخص أوامر بالبقاء في حجراتهم لأسبوعين. لكن تلك التدابير لم تمنع الفيروس من التفشي، فقد أصاب 454 شخصاً على متنها.

وبينما تم إجلاء 400 أمريكي، تأكدت إصابة 13 من بينهم، وتم عزلهم في مستشفى بولاية نبراسكا الأمريكية بعد إجلائهم من السفينة. سجلت إصابة ثانية بين أربعة فرنسيين على متن السفينة، بحسب بيان وزارة الصحة الفرنسية الاثنين، مؤكدةً أن السلطات الصحية اليابانية تتولى معالجتهم. واعتبر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه من غير الضروري تعليق عمل كافة السفن في العالم، معرباً عن معارضته لأي إجراء شامل مبالغ فيه لمواجهة الفيروس. وقال للصحافة: يجب أن تكون الإجراءات متناسبة مع الوضع، ومتخذة على أساس أدلة وعناصر مرتبطة بالصحة العامة.

تأتي هذه الدعوة فيما تتعقب الشركة المشغلة لسفينة"وستردام" السياحية الأمريكية أثر 1200 شخص كانوا على متنها، سمح لهم الأسبوع الماضي بالنزول في كمبوديا رغم المخاوف من احتمال إصابتهم بالعدوى. بعدما شخصت السبت، إصابة بالفيروس لدى أمريكية في الثالثة والثمانين من العمر كانت من بين ركاب السفينة ووصلت إلى ماليزيا. لكن عشرات الركاب الآخرين غادروا كمبوديا وعادوا إلى بيوتهم، ما يزيد من مخاوف تسببهم بنشر الفيروس.

وأعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين: إذا كنا مجبرين على وقف رحلات السفن حول العالم خشية وجود إصابات محتملة على متنها، فأين سنتوقف؟ وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف: هل يجب أن نوقف عمل الحافلات حول العالم؟

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت من قبل معارضتها للقيود الصارمة على السفر مع منع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا دخول أجانب زاروا الصين مؤخراً إلى أراضيها.