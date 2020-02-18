التراث هوية الأمة وخزان تجاربها الحضارية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس
انطلقت فعاليات مؤتمر أبوظبي الثاني للمخطوطات الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، صباح أمس، تحت عنوان «إشكاليات ورؤى»، في منارة السعديات، ويسعى المؤتمر إلى تقديم حلول عملية من خلال طرحه لمجموعة من الإشكاليات والتحديات الفنية التي تواجه العاملين في مجال حفظ وتحقيق المخطوطات، بما يسهم في رفع قيمة هذه الكنوز التاريخية.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر قال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إن المؤتمر بات يمثل منصة تجمع نخبة الباحثين والخبراء والمختصين من مختلف أرجاء العالم لبحث ومناقشة سبل الحفاظ على المخطوطات وكيفية تحقيقها، بما ينسجم مع جهود دائرة الثقافة والسياحة، في الحفاظ على التاريخ والتراث وما يحتويه من مخطوطات ومعلومات وإرث علمي وفكري متنوع في مختلف المجالات».
وقال أحمد محمد عبيد مدير قسم المخطوطات في الدائرة مدير المؤتمر: يضيف هذا المؤتمر الكثير إلى تحقيق النصوص وهو موضوع دقيق جدا يتضمن إشكاليات تحقيق النصوص.
وتتضمن فعاليات المؤتمر ست جلسات تسلّط الضوء على القيمة التاريخية للمخطوطات وضرورة حفظها ونشرها، بما يسهم في دعم الجهود المتضافرة لحفظ التراث وتوثيق المخطوطات وتاريخها، وحمايتها من التّلَف.
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