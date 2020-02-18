«الكتاب المستعمل».. نافذة على مليون نسخة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية يوم 26 فبراير/ شباط الجاري، الدورة السابعة من مهرجان الكتب المستعملة، ويستمر 4 أيام تحت شعار «اقتنِ كتاباً تُنِر درباً» في حديقة النخيل على ضفاف بحيرة خالد بالشارقة، ضمن فعاليات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب.ومنذ إبريل/ نيسان 2006 تنظم المدينة المهرجان تعزيزاً لقيمة الكتاب وأهميته من خلال تشجيع القراءة وحب الاطلاع عبر توفير الكتب القيّمة بأسعار مناسبة للجميع، إضافة إلى تنمية وتعزيز روح العمل التطوعي ‬بين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، مع ‬ترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية بين أفراد المجتمع و‬توفير إيرادات مالية للمدينة بطريقة مُبتكرة وذات مردود معنوي ‬وثقافي، والاهتمام في الوقت ذاته بإبداعات الأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرهم من فئات الأطفال والشباب، وإقامة نشاط ترفيهي وثقافي جاذب لكلّ الجنسيات والفئات العمرية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وهذا العام يشمل المهرجان مليون كتاب.على الرغم من كون المدينة مؤسسة متخصصة في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنها تحرص على تنظيم العديد من الفعاليات الموجهة إلى أبناء المجتمع كافة، إيماناً منها بتكامل مؤسسات المجتمع ودورها الفاعل في عملية التوعية بقضايا المجتمع، وعلى الأخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل المشترك على تعزيز أواصر التعاون مع هذه المؤسسات، وغيرها من الجهات المحلية والعربية والعالمية تحقيقاً لأفضل النتائج.

جهود تطوعية

أكد جهاد عبد القادر منسق عام المهرجان، على الجهود التطوعية التي يقوم عليها المهرجان منذ اللحظات الأولى للاستعداد، وحتى اليوم الختامي، ومن بين المتطوعين أشخاص منذ ذوي الإعاقة يسهمون في تنظيم ونجاح المهرجان، إيماناً منهم بأهمية العلم والمعرفة ونشر الثقافة بين جميع أبناء المجتمع.

وأضاف: كانت الدورة الأولى من المهرجان أقيمت في إبريل/ نيسان 2006 وكان عدد الكتب التي عرضت 80 ألفاً، زاد في الدورة الثانية عام 2007 ليصبح (100 ألف)، ثم في الدورة الثالثة عام 2009 (150 ألفاً)، أما في الدورة الرابعة وكانت سنة 2011 فبلغ عدد الكتب (500 ألف)، مع ازدياد ملحوظ في العدد خلال الدورتين التاليتين عامي 2013 و2016 ليصل في الدورة السابعة إلى مليون كتاب، وأكثر، كما يفيد بذلك المشرفون على عمليات الفرز والتسعير الذين يعملون على ذلك منذ أشهر، وحتى قبيل انعقاد المهرجان.

وأوضح منسق عام المهرجان أن الاستعداد للدورة السابعة بدأ منذ مايو/ أيار الماضي، حين ترأست الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة اجتماعاً، تم فيه تشكيل اللجان العاملة وتسمية مسؤوليها، وتوزيع المهام على أفرادها، ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأت عمليات فرز الكتب وتصنيفها، وختمها وتسعيرها، وكان من اللافت قبل هذه العملية الإقبال الكبير من أبناء المجتمع، ومن جميع أرجاء الدولة على التبرع بالكتب لمصلحة المهرجان، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على النجاح الذي يحققه دورة إثر دورة.

وأشار إلى مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي ستصاحب المهرجان، مؤكداً أن المهرجان يستحق كل الدعم والمساندة، خاصة وأنه يعتبر الأول من نوعه والأكبر في حجمه، وعدد الكتب المعروضة فيه على مستوى الدولة منذ انطلاقته عام 2006 من حيث الفكرة والتنظيم، وقد أصبح صورة مشرقة من صور الشارقة التي تعكس اهتمام الإمارة الباسمة بكل ما من شأنه الرقي بثقافة الإنسان وتقدمه.

الشكل الأمثل

أشاد عبد الناصر درويش رئيس لجنة الفرز والتصنيف والتسعير والعرض والبيع، بالمشاركة المجتمعية في عملية التطوع. وقال: على سبيل المثال لا الحصر، ومنذ بدأت لجنة الفرز عملها تواظب العديد من المدارس والمراكز والمجموعات التطوعية والجهات على المشاركة في هذا العمل بكل جد وإخلاص صباحاً ومساء، كما شهدت اللجنة تطوع العديد من أمهات الطلبة ذوي الإعاقة، وأبنائهن للمساعدة في عملية فرز وتصنيف الكتب ليتم عرضها في المهرجان بالشكل الأمثل.

وأضاف درويش: من بين المتطوعين طلبة من كلية التقنية بالشارقة، وجامعة الشارقة، وطلاب المدارس العربية والأجنبية، ومشاركون من منصة متطوعي الإمارات، وبنك دبي الإمارات الوطني، ووصل عدد المتطوعين في عمليات الفرز إلى 150 متطوعاً من مختلف الجهات.

ولفت إلى أن الكتب التي ستكون متوفرة في المهرجان قيّمة، وفي مختلف مجالات المعارف العامة، الفلسفة وعلم النفس، الدين، العلوم الاجتماعية، اللغات، العلوم الطبيعية والرياضيات، العلوم التطبيقية (التكنولوجيا)، الفنون الجميلة والزخرفية، الآداب العربية والأجنبية، الجغرافيا، الرحلات، التراجم والتاريخ، داعياً الجميع لزيارة المهرجان واقتناء الكتب بأسعار رمزية تبدأ من درهمين وتصل إلى عشرين دهماً.