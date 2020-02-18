بالمدفعية الثقيلة.. مناورات إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

تجري قوات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مناورات حية بالمدفعية ثقيلة، في منطقة مزارع شبعا المحتلة قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبناينة، أنه "يسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة، دوي قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى القرى المحررة المحاذية".

وأوضح إعلام محلي لبناني، أن "(أصوات) الانفجارات ناجمة عن مناورات يجريها الجيش الإسرائيلي".

وكان المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، قد أعلن في 2 فبراير/شباط الجاري، عن نية الجيش تنفيذ تلك المناورات.

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وأفاد أدرعي أن "المناورات التي يقوم بها الجيش تهدف للحفاظ على جاهزية القوات على جميع الجبهات في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020".

وأضاف، "تشمل المناورات التعاون بين القيادتيْن الشمالية والجنوبية والقوات البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات".

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، في مقابلة إذاعية السبت، أنه "لطالما حرص على تجنب حرب ثالثة مع لبنان".

واستدرك قائلا: "قد لا يكون هناك مفر"، في إشارة لما يدور في المنطقة من أحداث قد تقود لهذه لحرب.

وسبق أن شنت إسرائيل حربًا على لبنان عام 1982، وأخرى عام 2016، وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي قضى بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل بعد حرب يوليو/تموز 2006.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.