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رئيس الوزراء العراقي المكلف يتعهد بمنح التركمان حقيبة بحكومته

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بغداد/علي جواد/الخليج 365

قال النائب التركماني في البرلمان العراقي، حسن تورهان، إن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، قدم وعداً للتركمان بمنحهم حقيبة وزارية في حكومته المقرر تشكيلها قريبا.

وأضاف تورهان في تصريح للأناضول الثلاثاء، إن "وفدا من النواب التركمان التقى بعلاوي مؤخرا، وجرى بحث واقع التركمان والوضع السياسي".

وتابع: "لم يحدد رئيس الوزراء المكلف الوزارة التي سيمنحها للتركمان، كما لم يخض في تفاصل الموضوع".

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وأشار أن تركمان العراق الذين يملكون 3 مقاعد من أصل 329 مقعدا برلمانيًا، لم يكن لهم أي مشاركة في الحكومة المستقيلة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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