النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة (ملازم تحقيق).

وأشارت إلى أنه يجب أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة. أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلا ً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد. أن يكون لائقاً صحياً للخدمة. ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره. أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تعقد لأجل التعيين. ألا يكون سبق ان اجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الاعضاء. ألا يكون موظفاً حكومياً.

فعلى من لدية الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه التقديم على الموقع الالكتروني للنيابة العامة https://eservices.bip.sa/Public/Jobs/Jobs.aspx خلال الفترة من 24 جمادى الآخرة 1441هـ حتى 28 جمادى الآخرة 1441هـ.

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ونوهت بأن النيابة العامة ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيابة العامة ، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، وعلى المتقدم مراعاة الآلية التالية:

التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الالكتروني. المركز الوطني للقياس والتقويم على الرابط التالي http://87.101.230.11/exams_list.aspx

علماً أن التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم يفتح يوم الاثنين 29 جمادى الآخرة 1441هـ والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرط أساسي للدخول إلى الاختبار.