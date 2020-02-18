القبض على شخص حطم شاشات أجهزة الصراف الآلي

صحيفة الخليج الالكترونية نجحت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة. وكان مقطع فيديو متداول قد وثق تعرُّض عدد من الأجهزة للتحطيم والعبث.

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