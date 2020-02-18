شكرا لقرائتكم خبر عن باحث في الطقس يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق خلال الـ40 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على 6 مناطق بالمملكة، خلال الـ40 ساعة المقبلة.

وأوضح “الحصيني” على حسابه في “تويتر”، أن الأمطار ستكون متفاوتة على مناطق حائل والشمالية والقصيم وشمال جدة (في مكة المكرمة) وساحل تبوك وشمال الشرقية، مشيراً إلى امتداد هطول الأمطار إلى دولة الكويت.

كما توقع هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق مكة والمدينة وتبوك ورياح متوسطة الرياض والقصيم والجوف والشمالية، تثير الغبار من خفيف إلى متوسط، إلا يصرفها الله.