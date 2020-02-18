الشاي الأخضر له فوائد صحية عديدة.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

الشاي الأخضر غني بالعناصر الغذائية الرائعة، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الهامة، لذا فهو مصدر مهم لعديد من الفوائد الصحية.



ولتناول الشاي الأخضر قبل النوم عدة فوائد صحية نتعرف عليها في التقرير التالي:

التخلص من السموم

يساعد الشاي الأخضر في التخلص من السموم التي توجد بالجسم، ما يحمي الجسم من التعرض للأمراض المختلفة.

الوقاية من الإنفلونزا

يساعد الشاي الأخضر في الوقاية من التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية ومضادات الجراثيم.

الاسترخاء أثناء النوم

الشاي الأخضر له دور في تهدئة الجسم ما يساعد في الاسترخاء أثناء النوم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة قليلة من الكافيين التي بدورها تساعد في تحسين عمل الدماغ، فضلاً عن احتوائه الأحماض الأمينية، التي تساعد في الحماية من التعرض للقلق والتوتر والأرق.

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الشاي الأخضر لحماية الجهاز الهضمي

حماية الجهاز الهضمي

تناول الشاي الأخضر يساعد في حماية الجهاز الهضمي من التعرض للمشكلات، والتقليل من أعراض القولون العصبي، حيث إنه يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

إنقاص الوزن

مشروب الشاي الأخضر قبل النوم له دور في التقليل من الوزن الزائد، حيث إنه يساعد في التخلص من الدهون الزائدة وحرق الدهون، وهذا بفضل المواد المضادة للأكسدة، التي تساعد في تعزيز الأيض، ما يساعد في حرق الدهون والتقليل من السعرات الحرارية الزائدة.

الشاي الأخضر للوقاية من السرطان

الوقاية من السرطان

الشاي الأخضر يحتوي على أفضل مضادات الأكسدة، ومنها البوليفينول التي تساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، وهذا لقدرته على مهاجمة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم مسببة لمرض السرطان.

الوقاية من الأمراض القلبية

يساعد الشاي الأخضر في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، بالإضافة إلى قليل من ضغط الدم المرتفع والحماية من الإصابة بتصلب الشرايين، والوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية.