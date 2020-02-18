التدخين يسبب أضرارا خطيرة للمرأة الحامل والجنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يعد التدخين من أكثر العادات السلبية التي تؤثر على صحة الإنسان والتي تتسبب في نسبة وفيات عالية نتيجة الأمراض الناتجة عنه مثل أمراض القلب والرئة، ويعتبر تدخين المرأة الحامل أكثر ضررا على صحتها وعلى صحة الجنين، ما يعرضهما معا للخطر.



نستعرض فيما يلي أضرار التدخين على المرأة الحامل التي يجب الانتباه لتجنب مخاطر صحية عديدة على الأم والجنين..

1- النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأضرار التدخين، وهذا لضعف مناعة المرأة أثناء فترة الحمل، ما قد يعرضها للأمراض القلبية والأمراض السرطانية.

2- الأطفال المواليد حديثا لأم مدخنة يكون وزنهم منخفضا مقارنة بغيرهم من المواليد لأمهات غير مدخنات.

3- التدخين يعرض الجنين إلى الإصابة بالتشوهات الخلقية.

4- يساعد التدخين على زيادة نسبة الخطر بالإصابة بمتلازمة موت الأطفال عند ولادتهم.

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5- تكون فرصة الإجهاض أكبر لدى الأمهات المدخنات.

6- زيادة نسبة إصابة المولود في المستقبل بالأمراض السرطانية، وهذا نتيجة مرور المواد المسرطنة الناتجة عن التدخين عبر دم الأم الحامل إلى الجنين عبر المشيمة.

8- تعريض الأطفال في المستقبل للإصابة بأمراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي والتهابات الشعب الهوائية.

9- يؤدي التدخين في فترة الرضاعة أيضا إلى قلة حليب الأم، ما يؤثر على صحة الطفل الرضيع.

10- يعرض التدخين المرأة أثناء الولادة إلى الإصابة بالنزيف والمضاعفات الأخرى.

11- النيكوتين الموجود في السجائر يؤثر على نسبة الأكسجين التي تصل إلى الجنين، ما يتسبب في ضيق الأوعية الدموية وقد يتعرض الجنين إلى الاختناق الذي قد يؤدي إلى وفاته.

12- يتسبب التدخين في حدوث تشنجات للأم وللجنين التي تشكل خطرا على حياتهما.

13- قد يتسبب التدخين في الولادة المبكرة التي قد تكون خطرا على حياة الأم والجنين.