فيتامين د يحفز نمو بصيلات الشعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

هل تعانون تساقط الشعر؟ وما سبب ذلك التساقط؟.. الإجابة على هذا السؤال تختلف حسب اختلاف كل حالة عن الأخرى، ولكن هناك سبب قد لا يعرفه الكثيرون وهو أن هناك علاقة بين نقص فيتامين د وتساقط الشعر، حيث يعمل فيتامين د على تحفيز بصيلات الشعر الجديدة والقديمة، وبالتالي عندما لا يكون هناك ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي، يمكن أن يتوقف نمو الشعر الجديد.. وفيما يلي نرصد أهمية فيتامين د للشعر وأبرز فوائده.



العلاقة بين نقص فيتامين د وتساقط الشعر

عدم اتباع النظام الغذائي الصحي، وعدم الحرص على تناول المعدلات المناسبة والكميات المطلوبة من الحديد و فيتامين د، يساعد على التأثير سلبيا على الصحة، ويؤثر هذا بدوره على الشعر، ويؤدي إلى تساقطه.

انخفاض نسبة فيتامين د في الدم يعد أحد الأسباب الرئيسية في تساقط الشعر، حيث يعمل فيتامين د على تنشيط بصيلات الشعر وتحفيز نموها.

في حالة فقدان الشعر لما يزيد عن 100 بصيلة من الشعر في اليوم، تُعدُّ مشكلة، وبالتالي يجب استشارة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة، وفحص نسبة فيتامين د في الدم.

فوائد فيتامين د للشعر

Advertisements

فيتامين د له القدرة على علاج الشعر من مشكلة تساقط الشعر، ويساعد بدوره على تقوية بصيلات الشعر والحفاظ على صحتها وحيويتها.

يعمل فيتامين د على التقليل من الضغوطات النفسية والشعور بالتوتر والاكتئاب، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة تساقط الشعر.

يساعد على تنظيم دورة نمو الشعر، ويعمل على تحفيز نمو الشعر الجديد بمجرد تساقط البصيلات القديمة.

علاج تساقط الشعر بسبب نقص فيتامين د

فوائد فيتامين د للشعر

تناول المكملات الغذائية والأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين د، لتعويض نقص نسبة فيتامين د في الجسم، ويُنصَح بتناول الأسماك، ويمكن تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين د مثل حبوب الإفطار، والحليب.

التعرض لأشعة الشمس الغنية بفيتامين د، والتي تعمل على علاج نقص مستويات فيتامين د في الجسم، وينصح بتعريض الجسم لأشعة الشمس يوميا لمدة ثلث ساعة تقريبا، مع الحرص على استخدام واقي الشمس، ومراعاة عدم الاستحمام بعد التعرض لأشعة الشمس إلا بعد ساعة، وأن يكون ذلك قبل وبعد ظهور الشمس وليس في الظهيرة.

الحرص على تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتي تؤثر على نسبة الكالسيوم وفيتامين د في الجسم مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

استخدام كبسولات فيتامين د للشعر للحفاظ على حيويته، حتى يساعد فيتامين د على تكثيف الشعر والحفاظ عليه من التساقط.