شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو أفضل الفيتامينات لمكافحة الشيخوخة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

مع التقدم في العمر من المهم الاهتمام بالحماية من التعرض إلى أمراض الشيخوخة، والتي قد تضر بالصحة أو البشرة، ومع التقدم في السن على الإنسان أن يهتم بـالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميا، ونرصد لكم فيما يلي أفضل الفيتامينات التي تقاوم الشيخوخة ونصائح لمكافحة شيخوخة البشرة.



أفضل الفيتامينات لمكافحة الشيخوخة:

1. فيتامين C

يعتبر فيتامين C من الفيتامينات المهمة التي تعتبر من مضادات الأكسدة، والتي يحتاجها الجسم والبشرة لإنتاج الكولاجين، والذي يعتبر البروتين الأساسي لإفادة البشرة، إضافة إلى أن فيتامين C يساعد على تنظيم إنتاج الميلانين بالجلد، مما يساعد على استعادة مرونة الجلد والوقاية من التجاعيد، ويمكنكم في هذا الإطار الاطلاع على فوائد فيتامين سي وأهم الأطعمة الغنية به.

2. فيتامين A

فيتامين A يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، إذ إنه يعزز من إمداد الأكسجين إلى جميع أنسجة الوجه، مما يتسبب في إنتاج الكولاجين والذي يحمي من حدوث الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة، والتقليل من التجاعيد التي تظهر على البشرة، ويمكنكم في هذا الإطار الاطلاع على فيتامين أ.. يجدِّد البشرة ويعالج الوجه الشاحب.

3. فيتامين B3

من الفيتامينات المهمة التي لها دور كبير في الوقاية من حساسية البشرة وإصابتها بالجفاف، وهذا لأنه يساعد على ترطيب البشرة بالشكل الكافي مما يحميها من الإصابة بالجفاف.

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4. فيتامين K

من أهم الفيتامينات التي تساعد على تقوية الشعيرات الدموية بالبشرة وتعزيز الدورة الدموية، مما يحمي من حدوث الهالات السوداء تحت العين، إضافة إلى تحسين نسيج الجلد مما يقي من الشيخوخة المبكرة للجلد.فيتامين K

5. فيتامين H

لتقوية البشرة والاهتمام بها من المهم اختيار منتجات التجميل التي تحتوي على فيتامين H أو البيوتين، والذي يساعد على جعل البشرة ناعمة ونضرة دائما، مما يحميها من حدوث التجاعيد ويجعل البشرة تبدو أصغر من العمر الحقيقي لها.فيتامين H

1. الطعام الصحي

من المهم تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية البشرة، واختيار الأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة على وجه الخصوص، والتي لها دور في حماية البشرة من الشيخوخة.

2. الحماية من أشعة الشمس

أشعة الشمس لها دور كبير في التسبب في شيخوخة البشرة المبكرة، وهذا لأن الأشعة الفوق البنفسجية ذات ضرر بالغ على البشرة وطبقات الجلد، ولهذا يجب الاهتمام بعدم التعرض إلى أشعة الشمس في فترات الظهيرة، واستخدام كريمات الوقاية من الشمس ذات الجودة العالية.

3. الابتعاد عن التدخين

يعتبر التدخين من أهم مسببات للإصابة بتجاعيد البشرة، وهذا لأن التدخين يفرز أنزيمات ضارة تؤدي إلى تكسير الكولاجين الموجود بالبشرة، مما يؤدي إلى الإصابة بالتجاعيد بشكل سريع.

4. الابتعاد عن العصبية

تعتبر العصبية الزائدة والقلق والتوتر والاكتئاب من أهم المسببات تجاعيد البشرة المبكرة، ولهذا من المهم الابتعاد عن القلق الزائد والعصبية والتحلي بالهدوء.

5. النوم الكافي

النوم الجيد والحصول على قسط كاف من الراحة والاسترخاء يساعد في الحفاظ على البشرة من المشكلات التي من الممكن أن تصيبها، ولهذا يجب النوم المبكر والاستيقاظ المبكر للحفاظ على صحة البشرة.