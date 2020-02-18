الأردن يدين قرار إسرائيل إقامة محطة قطار يربط القدس المحتلة بتل أبيب

دبي - بواسطة محمد فارس عمان - 17 - 2 (كونا) -- دانت الحكومة الاردنية اليوم الاثنين موافقة السلطات الاسرائيلية على مد قطار سريع يربط القدس المحتلة بتل ابيب واقامة محطات للقطار في القدس الشرقية.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الاردنية ضيف الله الفايز في بيان صحفي هذه الخطوة احادية الجانب بانها "انتهاك سافر" للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الامم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وشدد الفايز على ان "على اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية اراض محتلة منذ عام 1967 وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للتصدي للخطوات الاسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية.

وتواصل اسرائيل مساعي تهويد مدينة القدس المحتلة باحاطتها بالمشاريع الاستيطانية والاستيلاء على اراضي ومنازل السكان العرب لاحكام سيطرتها على المدينة المقدسة خاصة بعد اعتراف ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها.(النهاية) أ ب / ا م م

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فيديو مقدم من Dailymotion

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