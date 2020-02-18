سوريا تشغّل مطار حلب وتتعهد بسحق الإرهاب

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دبي - بواسطة محمد فارس أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الاثنين، في كلمة متلفزة هنأ فيها أهالي حلب بالتحرير، أن معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، في وقت واصل الجيش السوري تقدمه في محيط حلب، مؤكداً أنه سيواصل حملته للقضاء «على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت»، فيما أرسل الجيش التركي، قافلة تعزيزات عسكرية تضم مدافع، ودبابات، وناقلات جند مدرعة، لتعزيز حماية نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب، في حين أعلنت وزارة الدفاع التركية عن سقوط قتيلين بانفجار سيارة «مفخّخة» في تل أبيض السورية.
وقال الأسد إن هذا التحرير يعني أيضاً ألا نستكين، بل أن نحضر لما هو قادم من المعارك، وبالتالي فإن معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، كما استمرار معركة تحرير كل التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار. وأكد الرئيس السوري، أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني سقوط المخططات، ولا زوال الإرهاب، ولا يعني استسلام الأعداء، لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة. وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري أمس، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريفي حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكداً استمرار تقدمه الميداني. ونفذت قوات الجيش السوري محاولة تقدم جديدة، أمس، على حساب الفصائل المسلحة، للسيطرة على جبل الشيخ عقيل الواقع شمال غرب مدينة حلب، حيث تسعى القوات الحكومية لإسقاط مناطق واسعة نارياً عبر التقدم من الشيخ عقيل، والوصول إلى جبل الشيخ بركات، فيما ترافقت الاشتباكات العنيفة مع ضربات صاروخية مكثفة. في حين شنت طائرات روسية غارات عدة على مناطق شمال غرب حلب، فجر أمس، كما قصفت القوات السورية مناطق في محيط سرمين، بريف إدلب.
شاهد: الاحتفالات تعم حلب بعد تحريرها من التنظيمات المسلحة
فيديو مقدم من Sky News Arabia
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الاحتفالات تعم حلب بعد تحريرها من التنظيمات المسلحة
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وذكر عاملون في مستشفى أن ضربات جوية نفذتها القوات الحكومية، أمس، أصابت بلدة دارة عزة قرب الحدود التركية على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من مدينة حلب، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وأجبر مستشفيين على الإغلاق. كما ذكر شهود أن ضربات جوية استهدفت مناطق في جنوب محافظة إدلب.
ودفع تقدم القوات السورية مئات الآلاف من المدنيين للفرار صوب الحدود مع تركيا في أكبر عملية نزوح جماعي في الحرب الدائرة منذ تسع سنوات. وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن المواجهات في شمال غرب سوريا «بلغت مستوى مرعباً»، وأدت إلى فرار 900 ألف شخص منذ ديسمبر/ كانون الأول.
من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء «الأناضول» بأن قافلة تعزيزات تضم مدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت مدينة ريحانلي، بولاية هتاي جنوب تركيا، من مختلف الثكنات العسكرية التركية، مشيرة إلى أن القافلة المؤلفة من 150 مركبة عسكرية، توجهت إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسط إجراءات أمنية، حيث توجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، على «تويتر»، مقتل شخصين، وإصابة 5 أشخاص بجروح بانفجار سيارة مفخخة في منطقة تل أبيض، الواقعة عند الحدود مع تركيا، والخاضعة لسيطرة القوات التركية، وفصائل سورية متحالفة معها.
(وكالات)
سوريا تعيد تشغيل مطار حلب ورحلات القاهرة على الجدول
أعلن وزير النقل السوري علي حمود، أمس الاثنين، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، مشيراً إلى أن يوم الأربعاء المقبل ستقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.
وأوضح الوزير أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة، ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة. وكان مطار حلب الدولي توقف عن العمل في عام 2011، بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في سوريا.
وتأتي إعادة فتح المطار بعد استعادة الجيش السوري معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل المسلحة في محافظة حلب شمالي البلاد. ورغم من سيطرة القوات الحكومية السورية على كامل حلب في عام 2016 إثر معارك وحصار استمر أشهر عدة للفصائل المسلحة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفا لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وللفصائل المنتشرة عند أطرافها الغربية والشمالية وفي قرى وبلدات ريفها الغربي. وبعد استعادة كامل الطريق الدولي حلب دمشق، الذي يصل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، بدأت قوات من الجيش السوري بالتقدم في المناطق المحيطة بحلب تدريجياً. وسيطر الجيش السوري، الأحد، على نحو 30 قرية وبلدة شمال وغرب حلب، أبرزها حريتان وعندان وكفر حمرة. (وكالات)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.