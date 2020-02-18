رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره القطري في أنقرة

أنقرة/ صرب أوزر/ الخليج 365 التقى رئيس هيئة الأركان التركية، يشار غولر، نظيره القطري غانم بن شاهين الغانم، في العاصمة أنقرة. وجرى اللقاء في مقر هيئة الأركان بالعاصمة، بعد مراسم استقبال عسكرية أقيمت للضيف العسكري القطري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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