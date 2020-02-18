ارتفاع التضخم السنوي في السعودية 0.4 بالمئة خلال يناير

الرياض / الخليج 365



صعد معدل أسعار المستهلك (التضخم) على أساس سنوي في السعودية بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل ارتفاع في ديسمبر/ كانون أول الماضي بنسبة 0.2 بالمئة.



وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، الثلاثاء، إن التضخم السنوي صعد خلال يناير/كانون ثاني الماضي، بفعل ارتفاع مجموعات الأغذية والمشروبات والصحة والتعليم بنسبة 2.2 بالمئة لكل منها، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.2 بالمئة.



كما صعدت مجموعات السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.1 بالمئة، والتبغ 1.9 بالمئة والنقل 1.5 بالمئة والترفيه والثقافة بنسبة 1.5 بالمئة.



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وعلى أساس شهري، انكمش التضخم في المملكة الشهر الماضي بنسبة 0.1 بالمئة، لتستقر قراءة الرقم القياسي عند 106.3 نقاط، مقارنة مع 106.5 في ديسمبر.



يأتي الانكماش الشهري مدفوعا بهبوط عدة مجموعات أبرزها، السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.6 بالمئة والملابس والأحذية 0.4 بالمئة والاتصالات 0.3 بالمئة والأغذية والمشروبات 0.1 بالمئة.



وبدأت المملكة في يوليو/تموز 2017، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 – 100 بالمئة.

فيما بدأت مطلع عام 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.

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