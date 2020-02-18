الشرطة الإسرائيلية توقف الحاخام غليك في المسجد الأقصى

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، عضو الكنيست السابق من حزب "الليكود" اليميني، الحاخام يهودا غليك، أثناء اقتحامه للمسجد الأقصى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن غليك اعتقل "بسبب خرق النظام".
وتسمح الشرطة الإسرائيلية للإسرائيليين، باقتحام المسجد الأقصى، ولكنها لا تسمح لهم بأداء طقوس دينية.
وأشارت هيئة البثّ إلى أن غليك، كان برفقة عضوين من الكونغرس الأمريكي، دون أن تحدد اسميهما.
وغليك هو عرّاب الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ويقوم باقتحامه بشكل متكرر.
ومنذ العام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.
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