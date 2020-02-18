اليمن.. الأمم المتحدة توزع مساعدات لـ320 أسرة نازحة في مأرب

اليمن/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، البدء في توزيع مواد غذائية على 320 أسرة نازحة في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان مقتضب، نشره عبر تويتر: "بدأنا بعملية توزيع قسائم سلع غذائية لـ320 أسرة نازحة فرّت جراء الصراع في مأرب".

وأضاف: "نهدف للوصول إلى 3 آلاف أسرة نزحت في الآونة الأخيرة".

وتابع البيان: "يعتبر ذلك جزءا من آلية الاستجابة السريعة، التي تقوم بتنسيق استجابة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛ لحالات نزوح السكان في اليمن".

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والسبت، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن القتال تصاعد بعدد من المديريات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أجبر 4700 أسرة على الفرار.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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