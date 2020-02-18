تواصل المباحثات التركية الروسية في موسكو حول إدلب

موسكو/ علي جورا/ الخليج 365

تتواصل في العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء، المباحثات بين الوفدين التركي والروسي لمناقشة الوضع في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

ويشارك في مباحثات اليوم التي بدأت الساعة 10:00(7:00 تغ) بتوقيت تركيا، بشكل مغلق في مقر وزارة الخارجية الروسية، دبلوماسيون ومسؤولون عسكرييون وإستخباراتيون من الجانبين.

ويترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال، فيما يترأس الوفد الروسي كل من نائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين، ومبعوث الرئيس الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

وكان الوفدان التركي والروسي بدآ الاثنين مباحثاتهما بخصوص الوضع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

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وبحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية للأناضول، أكد الوفد التركي في مباحثات أمس، ضرورة خفض التوتر على الأرض، ومنع تفاقم الوضع الإنساني أكثر.

كما تباحث الوفدان حول تنفيذ جميع مخرجات اتفاق سوتشي حول إدلب، والتدابير الكفيلة بمنع حدوث خروقات للاتفاق.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب تُحظر فيها الأعمال العدائية.

لكن، منذ ذلك التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدنيا في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، كما نزح أكثر من 1.7 مليون سوري إلى مناطق قريبة من الحدود التركية لتجنب الهجمات المكثفة على مدار العام الماضي.



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