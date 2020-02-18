أنقرة/ محمد طوسون/ الخليج 365
حيدّت قوات الأمن والجيش التركيين، 4 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان على حسابها بموقع تويتر، الثلاثاء، أن تحييد الإرهابيين الأربعة جرى في عملية مدعومة جوًا، بمنطقتي "هاكورك"، و"أواشين" شمالي العراق، أثناء تحضيرهم لشن هجوم على قوات تركية.
وأكد البيان استمرار العمليات ضد العناصر الإرهابية دون انقطاع وفي كافة الظروف.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.