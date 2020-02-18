تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ محمد طوسون/ الخليج 365

حيدّت قوات الأمن والجيش التركيين، 4 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان على حسابها بموقع تويتر، الثلاثاء، أن تحييد الإرهابيين الأربعة جرى في عملية مدعومة جوًا، بمنطقتي "هاكورك"، و"أواشين" شمالي العراق، أثناء تحضيرهم لشن هجوم على قوات تركية.

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وأكد البيان استمرار العمليات ضد العناصر الإرهابية دون انقطاع وفي كافة الظروف.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.