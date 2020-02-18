الحوثيون: ارتفاع ضحايا غارات الجوف إلى 35 قتيلا و23 جريحا

اليمن/ الخليج 365- كانت الجماعة أعلنت السبت مقتل 30 مدنيا جراء تعرضهم لغارات شنها التحالف بمحافظة الجوف

- المتحدث باسم "وزارة الصحة" التابعة لحكومة الجماعة قال إن بين القتلى 26 طفلا

- لم يتسن على الفور الحصول على رد من جانب التحالف العربي على هذه الأحداث

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية التي استهدفت محافظة الجوف، السبت، إلى 35 قتيلا و23 جريحا في حصيلة نهائية.

جاء ذلك في تصريح ليوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة بوقت متأخر مساء الإثنين.

وقال الحاضري: "إن الحصيلة النهائية لغارات العدوان السعودي الأمريكي (التحالف العربي)، 35 قتيلا منهم 26 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى 23 منهم 18 طفلا"، وفق تعبيره.

وأضاف: "طيران تحالف العدوان استهدف بعدد من الغارات خلال الساعات الأولى من صباح السبت، المواطنين وهم نائمون في منازلهم".

وتابع: "الصمت الأممي والدولي تجاه هذه الجرائم شجع تحالف العدوان على ارتكاب هذه الجريمة التي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء".

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والأحد، أدانت الأمم المتحدة سقوط مدنيين في غارات على محافظة الجوف اليمنية (شمال)، واصفة الأمر بـ"الفظيع".

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من جانب التحالف العربي على هذه الأحداث.

والسبت، قالت جماعة الحوثي إن طيران التحالف استهدف مواطنين في مكان سقوط طائرة أسقطتها الدفاعات الجوية الحوثية مساء الجمعة، ومنازلهم القريبة من المكان، بمديرية المصلوب في الجوف ما أسفر عن مقتل 30 مدنيا وجرح آخرين.

والجمعة، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، أن جماعته أسقطت طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي، في محافظة الجوف.

فيما قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، السبت، إن "إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني، سقطت بمحافظة الجوف.

كما وأعلن التحالف، الجمعة، أنه تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالية بموقع سقوط الطائرة، وأقر أنه "تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.