أمير الجوف يشيد بموقف المواطن الذي أعاد أرضاً لورثتها

صحيفة الخليج الالكترونية

أشاد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بموقف المواطن الذي أعاد أرضاً لورثتها بعد علمه بوجود تثمين لها بمبلغ 9 ملايين ريال.

وذكر حساب إمارة الجوف أن أمير المنطقة أشاد بالمواطن الشيخ بدر السلطان وهو قاض بمحكمة الاستئناف، خلال جلسته مع المواطنين أمس (الإثنين)، خاصة بعد علمه بأن الورثة أيتام وهم أولى بمبلغ الأرض الكبير.

وكان القاضي بدر السلطان قد اشترى أرضاً في مدينة سكاكا، لكنه علم بصدور تثمين لها من قِبل وزارة النقل بملايين الريالات، فتواصل مع الورثة الذين اشترى منهم الأرض وأعادها لهم للاستفادة من ثمنها.