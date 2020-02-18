شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء عليك تجنبها في تنظيف شاشة هاتفك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - قدم خبراء في التقنية نصائح مهمة تتعلق باستخدام مواد وأشياء معينة في تنظيف شاشة الهاتف قد تكون ضارة، وذلك لأنها ذات تأثير سلبي بالغ على الشاشة على المدى الطويل.

وبحسب “البوابة العربية للتقنية”، أوضح الخبراء أن الكثيرين يتساهلون في استخدام بعض المواد في تنظيف شاشة الهاتف، دون إدراكهم خطورة ذلك، وحددوا 7 أشياء يجب عدم استخدامها نهائياً في تنظيف شاشة الهاتف:

1- منظفات النوافذ والزجاج: تحتوي بعض الأجهزة الحديثة على طبقة واقية لمقاومة الماء والزيوت، وبالتالي فإن استخدام المواد الكيميائية المخصصة لتنظيف النوافذ والزجاج يؤدي لإزالتها ويجعل الهاتف معرّضًا أكثر للخدوش.

2- منتجات تنظيف المنزل: منظفات المطبخ والأرضية كذلك في تنظيف شاشة الهاتف تؤثر سلباً عليها، لاحتواء بعض هذه المنتجات على تركيبات كيميائية قوية، قد تتسرب لداخل الهاتف وتسبب ضرراً أكبر.

3- الخل: يتسبب في إزالة الطلاء الواقي للشاشة، لكن يمكن استخدام محلول مخفف منه لتنظيف أجزاء أخرى من الهاتف مثل الجانبين والخلفية، والمحلول عبارة عن مزيج من الخل والماء المقطر.

4- المناديل المبللة: تحتوي على نسبة عالية من الكحول، والذي يمكن أن يزيل الطبقة الواقية بشكل أسرع مع مرور الوقت.

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5- الهواء المضغوط: من الأخطاء الشائعة هو استخدام الهواء المضغوط الذي يستخدم لتنظيف أجهزة الكمبيوتر لتنظيف شاشة الهاتف، فضغط الهواء قد يسبب أضراراً خاصة في منفذ سماعة الميكروفون في الأعلى.

6- مزيل المكياج: مثله مثل أي شيء يحتوي على مواد كيميائية قد تؤثر على شاشة أي جهاز إلكتروني.

7- المناديل الورقية والأقمشة الخشنة: قد يتسبب احتكاكها الشديد بالشاشة أثناء التنظيف في خدش الشاشة أو تلفها، لذا ينصح أن يتم تنظيف الشاشة بها برفق ولطف.

أفضل طرق لتنظيف شاشة الهاتف:

أكثر ما يؤثر على شاشة الهاتف هو بصمات الأصابع، ويمكن إزالتها باستخدام قطعة قماش قطنية مبللة بالماء المقطر، ومسح الشاشة بها برفق في اتجاه أو عمودي أو أفقي، ويمكن كذلك بهذه الطريقة تنظيف الجزء الخلفي والجوانب.

يمكن استخدام منتجات أخرى مثل: Swipe Wipes أو Whoosh لإزالة أي بقع على الشاشة، ولإزالة الرمل أو الغبار يمكن وضع شريط لاصق على منافذ الهاتف مثل السماعات وفتحة الشاحن، حيث يعمل الشريط على امتصاص أي رمل أو غبار عالق داخل المنافذ.

ويمكن استخدام الأدوات المتخصصة للوصول لثقوب السماعات الصغيرة التي يتعذر الوصول إليها وتنظيفها.