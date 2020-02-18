طائرة رئاسية كورية جنوبية في مهمة خاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

غادرت طائرة رئاسية كورية جنوبية متوجهة إلى اليابان لإجلاء 4 كوريين جنوبيين وزوجة أجنبية لأحدهم من السفينة السياحية "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.



ومن المتوقع أن تصل الطائرة الرئاسية إلى مطار هانيدا الدولي في اليابان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتغادر صباح يوم غد الأربعاء متوجهة إلى مطار كيمبو الدولي في سيؤول، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

يشار إلى أن هناك 14 كوريا جنوبيا، تسعة ركاب وخمسة من أفراد الطاقم، في السفينة السياحية، ولم يصب أي منهم بالفيروس.

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وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الثلاثاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد ارتفع إلى 1868 حالة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الوفيات في إقليم هوبي بلغ 1789 شخصا بعد تسجيل 93 وفاة جديدة، فيما سجلت 1807 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة ذاتها.

وخارج الصين القاريّة، تخطى عدد المصابين 70 ألف شخص، وتم إحصاء نحو 600 إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في نحو 30 بلدا، مع الإفادة الجمعة عن أول إصابة في أفريقيا.

كما سجلت فرنسا أول وفاة خارج آسيا نتيجة وباء كورونا الجديد "كوفيد-19"، بحسب التسمية الرسمية للالتهاب التنفسي المميت.

ويتخطى هذا العدد حصيلة الوفيات عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" الذي أودى بحياة 774 شخصا في العالم بينهم 349 في الصين القارية و299 في هونج كونج في فترة 2002-2003.