شركة بورشه تكشف النقاب عن طرازين جديدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة بورشه كشف النقاب عن الموديلين 911 Turbo و911 Turbo S خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 5 إلى 15 مارس/آذار القادم.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارات الجديدة تعتمد على محرك بوكسر سداسي الأسطوانات سعة 3.8 لتر بقوة 540 حصانا بالموديل Turbo و580 حصانا بالموديل Turbo S.

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وأضافت "قد تصل القوة إلى 620 حصانا بفضل شاحن التربو الجديد وبعض الأجزاء من الموديل GT2 RS".

وتتسارع السيارتان من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في أقل من 3 ثوانٍ، وتعتمد الموديلات على الجيل الجديد من ناقل الحركة الأوتوماتيكي (PDK) مزدوج القابض من ثماني سرعات، وذلك لتوزيع قوة المحرك على العجلات الأربع.

وتمتاز النسخ الجديدة من خلال مبيت العجلات العريض وفتحات التهوية الضخمة على الجوانب قبيل الرفرف الخلفي وفتحات التهوية العريضة أسفل المقدمة.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاجن إلى أن تكلفة السيارات الجديدة تبدأ من 177 ألف يورو.