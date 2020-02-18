دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي حيلة ذكية على آيفون لإيجاد صورك في ثوان

غالباً ما يكون العثور على صورة معينة في ملف صورك الخاص على هاتف آيفون أمراً صعباً للغاية، خاصة مع وجود مئات الصور في جاليري الصور، إلا أن شركة آبل كشفت عن حيلة ذكية تسمح لك بالعثور على أي صورة بسهولة شديدة، وفي خلال ثوان معدودة.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد طورت آبل أداة تجعل عملية البحث عن الصور على أجهزة الآيفون أكثر سهولة، حيث من الممكن استخدام كلمات رئيسية في البحث، بطريقة مشابهة لعملية البحث عن الصور في غوغل.

مقارنة بين كاميرات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra alqiyady 1 مقارنة بين كاميرات هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra

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فعلى سبيل المثال، إذا أردت البحث عن كلمات مثل كلب أو بحيرة، فمبجرد أن تضع الكلمة للبحث عن الصورة، ستظهر لك كل الصور المرتبطة بالكلمة الرئيسية المستخدمة في عملية البحث.

وأوضحت التقارير أن آبل صممت تطبيق الصور الخاص بها بطريقة تمكنه من التعرف على الأشياء باستخدام تكنولوجيا خاصة.

ومن خلال هذه التقنية، بإمكان المستخدم البحث عن حدث أو فعالية معينة، مثل حفلة موسيقية، حيث تقوم هذه التقنية بالبحث في التاريخ والموقع في الصور الموجودة في ألبوم الصور على الهاتف، لإيجاد الصورة أو الصور المطلوبة.

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© alqiyady حيلة ذكية على آيفون لإيجاد صورك في ثوان

وأضافت التقارير أن عملية البحث تتم بسهولة شديدة، حيث ستقوم بفتح تطبيق الصور على جهازك الآيفون، ثم اضغط على زر البحث في الزاوية السفلى اليمنى، حيث توجد أيقونة عدسة التكبير، وبعدها اكتب كلمة البحث أو اسم الموقع أو حتى اسم الشخص الموجود في الصورة، وسيقوم التطبيق بعدها باستخراج كل الصور ذات العلاقة.المزيد:

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